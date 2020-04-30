Всемирный банк объявил о наложении санкций на производственную компанию Узбекистана СП ООО Mega-Mebiko из-за мошенничества в рамках проекта по водоснабжению в Сырдарьинской области, сообщается на сайте ВБ.

Санкции предусматривают 30-месячный запрет на участие Mega-Mebiko в проектах, финансируемых Всемирным банком. Принятые меры — часть мирного соглашения, по которому компания признала свою ответственность.

По данным ВБ, Mega-Mebiko представила неверную финансовую информацию и ложно указала, что не имеет конфликта интересов, чтобы получить контракт по проекту. Это представляет собой мошенническую практику, отметили в банке.

Согласно мирному соглашению, заключенному сторонами, в качестве условия для освобождения от санкций компания обязалась разработать программу обеспечения честности в соответствии с принципами ВБ.

Компания также обязуется продолжать в полной мере сотрудничать с Группой Всемирного банка.

По сведениям из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства и налогообложения, Mega-Mebiko занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей.