Директивным органам и центральным банкам стран Центральной Азии необходимо предпринять смелые действия для поддержания экономики региона на плаву и сдерживания пандемии. Об этом говорится в статье генерального директора департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Вернера Липака и экономиста этого департамента Лилии Алексанян. Статья опубликована в блоге АБР.

Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В настоящее время региону приходится справляться с нарушениями в глобальных и региональных связях, затрагивающими цепочки поставок, туризм, денежные переводы и финансовые потоки. В то же время ожидается сокращение внутреннего производства из-за сдерживающих мер. Помимо этого, экспортерам нефти приходится иметь дело с резким снижением цен на нефть.

«Ожидается, что для многих стран региона экономический спад будет хуже, чем во время глобального финансового кризиса 2008−2009 годов и падения цен на нефть в 2014—2015 годы», — отмечается в статье.

Авторы считают, что ограниченные денежные и фискальные буферы замедлят восстановление экономики региона по сравнению с предыдущими кризисами.

Как и в случае прошлых кризисов, рост в Центральной и Западной Азии может не восстановить докризисных показателей, полагают эксперты. В 2008—2009 годы, а затем в 2014—2015 годы Центральная и Западная Азия пострадали от резких внешних потрясений. В то время как экономики быстро оправились от первоначальных потрясений, средний рост в 2010—2013 и 2016−2019 годах оставался ниже докризисных показателей.

АБР прогнозирует существенное замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Центральной и Западной Азии в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет слабое восстановление. Более поздние прогнозы других международных финансовых институтов дают еще более мрачный взгляд на ожидаемый экономический спад.

«Эта глобальная пандемия может оставить постоянные шрамы, что приведет к фундаментальным и долгосрочным изменениям в мировой экономике. Отказ от относительно открытой докризисной системы торговли и инвестиций может быть вредным для роста в Центральной и Западной Азии», — говорится в статье.

Как и в прошлые кризисы, денежно-кредитная политика сталкивается с проблемой обеспечения ликвидности для поддержки спроса при стабилизации экономики. Во время мирового финансового кризиса экономический спад в сочетании с низкой инфляцией позволил большинству центральных банков в Центральной и Западной Азии снизить процентные ставки и обеспечить ликвидность банковскому сектору.

Во время падения цен на нефть в 2014—2015 годах большинство центральных банков ужесточили денежно-кредитную политику, чтобы обуздать инфляцию, вызванную обесцениванием местной валюты, что особенно затронуло экспортеров нефти и страны, зависящие от денежных переводов из стран-экспортеров нефти.

Кризис COVID-19 создает инфляционное давление из-за сбоев в цепочке поставок, хотя низкий спрос, как ожидается, несколько противостоит этому давлению. В марте 2020 года, когда началась вспышка COVID-19 в Центральной и Западной Азии, инфляция немного ускорилась в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, в то время как в Армении, Грузии и Узбекистане она оставалась стабильной, а в Пакистане замедлилась.

В некоторых странах органы денежно-кредитного регулирования снижают ставки для поддержки экономической деятельности (например, Армения и Пакистан), однако в других странах более резкое обесценивание валюты оказывает давление на инфляцию и ограничивает возможности для адаптивной денежно-кредитной политики (например, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Налогово-бюджетная политика становится более ограниченной по мере увеличения государственного долга, в частности, чтобы справиться с прошлыми кризисами. Во время двух предыдущих кризисов правительства в основном использовали противоциклическую фискальную политику для сдерживания спада, что привело к увеличению бюджетного дефицита и государственного долга. Это, в свою очередь, сократило бюджетные буферы и потребовало консолидации бюджета в годы восстановления.

Аналогичным образом, более низкие налоговые поступления, пакеты поддержки и расходы на здравоохранение в 2020 году, как ожидается, сильно повлияют на государственные бюджеты, в конечном итоге увеличивая существующий долг, считают эксперты.

«Сейчас настало время для правительств и центральных банков сделать „все, что можно“, цитируя бывшего президента Европейского центрального банка во время борьбы за сохранение евро», — подчеркивается в статье.

Пока что большинство политических действий отражают прошлые ответы. Но на этот раз поля для действий меньше. Тем не менее, для поддержания экономики на плаву и сдерживания пандемии требуются смелые действия, настаивают эксперты. Центральные банки должны обеспечить большую ликвидность для поддержки доступа к кредитам. Своевременное налоговое стимулирование имеет решающее значение для обеспечения оплаты труда врачей и предоставления средств индивидуальной защиты, а также для поддержки бизнеса, сохранения рабочих мест и расширения социальной защиты.

Отрадно, что большинство стран региона уже объявили налоговые пакеты в диапазоне от 0,1% ВВП (Кыргызстан) до 9% ВВП (Казахстан). Но откуда придут эти деньги? Правительствам необходимо будет переориентировать государственные расходы, использовать имеющиеся фискальные резервы, изыскивать гранты или долговое финансирование и находить новые способы вовлечения частного сектора в усилия по оказанию помощи и восстановлению.

«Восстановление может также дать возможность сбалансировать роль государства и частного сектора в регионе. Частный сектор должен быть лишен ограничений и иметь возможность расти и в полной мере способствовать оживлению экономики и созданию рабочих мест», — подчеркивают эксперты.

После того, как шторм пройдет, правительствам, конечно, нужно будет восстановить фискальное пространство и уменьшить уязвимость долга. Им также необходимо будет подтвердить свою приверженность реформам, чтобы обеспечить сильное и устойчивое восстановление при участии частного сектора. Кризис COVID-19 продемонстрировал исключительную важность эффективности государственного управления и всеохватности систем социальной защиты для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям, подытоживается в статье.