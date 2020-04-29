Власти Таджикистана намерены ограничить использование русифицированных имен граждан в документах. Соответствующие поправки правительства в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния» одобрила нижняя палата парламента страны (Маджлиси намояндагон)

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен, представивший законопроект, отметил, что изменения не коснутся тех, кто уже получил свидетельства о рождении с окончаниями «вич», «ов», «ев», «ева», «овна» в фамилиях и отчествах. С этими же именами они могут получать и паспорта.

После вступления закона в силу свидетельства о рождении будут выдавать с использованием традиционных таджикских окончаний, таких как «зод», «зода», «он», «ён», «духт», «пур» и «фар». Исключение делается для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики.

Пресс-служба парламента напоминает, что с 2007 года в Таджикистане начали использовать фамилии и отчества без русских окончаний. Тогда власти республики отмечали, что подобная мера способствует росту национальных и патриотических чувств среди населения страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2007 году сам лично сменил прежнюю фамилию Рахмонов на правильный в соответствии с законодательством вариант. Об этом МИД страны проинформировал все другие страны. Тогда же Рахмон призвал всех сограждан вернуться к культурным корням и использовать национальные названия.

Как отмечает РБК, позднее примеру Рахмона начали следовать и другие политики — депутаты парламента и члены правительства. Так, глава Минздрава страны Салимов Нусратулло Файзуллоевич поменял имя на Нусратулло Файзулло, а министр сельского хозяйства Таджикистана Косим Косимов заменил свою фамилию на Рохбар. Сахидод Рохкашев, директор Института языка и литературы Таджикистана, поменял фамилию на Рахматуллозода.

Издание «ТаджикТА» в феврале 2014 года сообщало, что с 2009 года в Таджикистане был зафиксирован новый всплеск популярности русифицированных имен. Свои имена жители страны меняли из-за массовой миграции в Россию, чтобы упростить процесс оформления документов.