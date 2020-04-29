В Ташкенте скончался еще один пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пациент Г., 1959 года рождения, был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 15 апреля с инсультом. Тесты показали наличие у него коронавируса. Для получения специализированной медицинской помощи он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Состояние пациента все это время было тяжелым, с учетом наличия у него острого нарушения кровообращения головного мозга, хронической обструктивной болезни легких, двусторонней бронхопневмонии, острой почечной недостаточности и гипертонии. В феврале он перенес первый инсульт. Все 14 дней мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и легочно-сердечной недостаточности.

Это девятый скончавшийся пациент с коронавирусом. Ранее в Ташкенте скончались 4 пациента, в Наманганской области — 3 и в Ферганской области — 1.