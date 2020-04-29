Узбекистан может быть выведен в 2020 году из «списка наблюдения» Государственного департамента США на предмет нарушения религиозных свобод, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Напомним, в декабре 2018 года Белый дом переместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод, из списка стран, «внушающих особую обеспокоенность» в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе. В конце 2019 года республика была оставлена в этом списке. Нахождение в списке наблюдения не подразумевает наложение штрафов и санкций, в то время как к вызывающим особую озабоченность странам могут применяться санкции.

«В этом году ожидается принятие Госдепартаментом окончательного решения по вопросу вывода Узбекистана из «специального списка наблюдения», в который наша страна была отнесена в 2019 году после исключения ее из «списка стран, вызывающих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод», — говорится в сообщении МИДа.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) впервые с 2005 года не стала предлагать Госдепу относить Узбекистан к списку «стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод» (CPC). Накануне USCIRF опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году.

В документе подчеркивается, что Узбекистан предпринял значительные шаги по улучшению условий свободы вероисповедания, отмечает пресс-служба. В частности, при президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве правительство прекратило давнюю практику рейдов религиозных общин за их незарегистрированную деятельность, в августе 2019 года была закрыта колония «Жаслык».

«Правительство также продолжало тесно взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в целях улучшения свободы вероисповедания» — указывается в разделе доклада, посвященном Узбекистану, который цитирует МИД.

В сентябре 2019 года США приветствовали рассмотрение депутатами Олий Мажлиса закона о религии в новой редакции. Текущая версия документа была принята в 1991 году, последние изменения вносились в 1998-м.