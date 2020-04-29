Создание Национальной информационной системы идентификации физических и юридических лиц Узбекистана запланировано проектом постановления Кабинета Министров. Документ подготовило и опубликовало для обсуждения Национальное агентство проектного управления (НАПУ).

В документе отмечается, что НАПУ и Программа развития ООН в Узбекистане разработали концепцию национальной системы идентификации. Она предусматривает:

повышение качества и доступности предоставляемых физическим и юридическим лицам государственных и финансовых услуг;

значительное увеличение количества услуг, оказываемых в электронной форме;

упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и финансовых услуг;

повышение доступности услуг (кредитование, страхование и т. д. ) для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в проекте сообщается, что Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие» разработал прототип системы биометрической аутентификации личности по геометрии лица.

Таким образом, система идентификации, как ожидается, создаст возможность защищенного удаленного распознавания физических и юридических лиц в информационных системах государственных, банковских и других организаций. Последние, в свою очередь, получат способ идентификации физических и юридических лиц для предоставления им услуг удаленно.

Кроме того, с помощью системы можно будет сократить случаи оказания услуг по поддельным, чужим или недействительным документам.

Граждан, которые желают получить услуги в явочном порядке, но не имеют при себе документов, удостоверяющих личность, в государственных, банковских и других организациях смогут идентифицировать через систему.

Система идентификации — программно-аппаратный комплекс, осуществляющий регистрацию и идентификацию физических и юридических лиц, в том числе посредством биометрических данных, а также санкционированную передачу достоверных данных пользователей в информационные системы государственных органов и банков.

Как ожидается, система идентификации будет обладать статусом официального источника данных для идентификации физических и юридических лиц в Узбекистане, а данные из нее будут основанием для дистанционной идентификации и аутентификации пользователей государственных и финансовых услуг.

В документе предлагается сделать электронную цифровую подпись, формируемую на основании данных пользователя системы идентификации, равнозначной собственноручной подписи на бумажном носителе.

Услуги системы идентификации, как ожидается, будут оказывать всем организациям, независимо от их организационно-правовых форм, на платно-договорной основе.

Планируется реализовать возможность подтверждения личности через номер телефона мобильной связи. В связи с этим в информационную систему операторов мобильной связи будут вносить персональные идентификационные номера физических лиц (ПИНФЛ) новых и действующих абонентов-физических лиц.

С нового года планируется запуск электронного взаимодействия между мобильными операторами и Центром управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при НАПУ. Операторов, в частности, могут обязать предоставлять по запросу центра о физическом лице:

по ПИНФЛ абонента — телефонный номер абонента;

по телефонному номеру абонента — ПИНФЛ абонента.

Системе идентификации также обеспечат доступ к базе данных биометрических паспортов, в том числе к фотографиям физических лиц, в соответствии с законодательством Узбекистана.

Кроме того, в законодательство планируется внести ответственность в отношении лиц, злоупотребляющих возможностями системы идентификации ради личной выгоды с причинением вреда правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам.