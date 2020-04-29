Постановлением правительства Узбекистана от 25 апреля утверждено Положение о временном порядке помещения и содержания под карантином в домашних условиях лиц с подозрением на коронавирус.

Впервые понятие домашнего карантина упоминалось 15 марта, когда был зарегистрирован первый случай COVID-19 в Узбекистане. Тогда сообщалось, что граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, находились на домашнем карантине в течение двухнедельного срока под наблюдением врачей. Карантинные меры в стране начали вводить с 16 марта — с закрытия образовательных учреждений.

Согласно принятому порядку, при выявлении у гражданина COVID-19 сотрудники центров санитарно-эпидемиологического благополучия и органов внутренних дел немедленно формируют перечень лиц, с кем он мог контактировать.

ОВД совместно с органами Национальной гвардии обеспечивают размещение и содержании лиц, включенных в список лиц, бывших в непосредственном контакте, под карантином в домашних условиях.

Контактировавшие лица должны находиться на домашнем карантине 14 дней или в течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья. Все, кто живут с ними по одному адресу, также помещаются под домашний карантин. При отсутствии дома одного или нескольких жителей они должны быть доставлены домой на автомобиле скорой помощи.

При отказе отправиться домой для домашнего карантина сотрудники ОВД и Нацгвардии доставляют жителя или жителей принудительно, такие действия рассматриваются как нарушение правил борьбы с эпидемиями.

Находящимся на домашнем карантине строго запрещается покидать свои дома в течение карантинного срока, за исключением случаев, связанных с оказанием им неотложной скорой медпомощи. Если коронавирус выявлен у кого-то из людей, проживающих совместно с лицом, помещенным под карантин в домашних условиях, карантинный период для всех остальных начинается заново.

В течение дня у помещенных под карантин берется анализ на коронавирус. В течение карантинного периода они осматриваются медицинским персоналом два раза в день. Первый осмотр должен проводиться до 9:00, второй — до 16:00.

Хокимияты должны обеспечить доставку продуктов первой необходимости, лекарств, масок и медицинских принадлежностей (дезинфицирующие средства и другие) за счет средств лиц, взятых под домашний карантин, с привлечение махаллей и волонтеров.

Бытовой мусор должен быть оставлен у двери — его вывезут работники «Тоза худуд» и «Махсустранс».

Хокимиятам также поручено обеспечить ежедневное проведение дезинфицирующих мероприятий вокруг дома (квартиры).

Если у помещенных под домашний карантин не выявляется коронавирус, органы здравоохранения принимают решение об их выведении из карантина.

Лица, нарушившие требования положения, могут быть привлечены к ответственности.