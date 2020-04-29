Президент Шавкат Мирзиёев 28 апреля подписал постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Документом предусмотрено ускоренное формирование цифровой экономики с увеличением ее доли в валовом внутреннем продукте страны к 2023 году в два раза.

Все учреждения здравоохранения, школы, организации дошкольного образования, села и махалли должны быть подключены в 2020—2021 годах к высокоскоростному интернету.

Долю электронных государственных услуг к 2022 году планируется довести до 60%.

Постановление также предусматривает развитие «цифрового предпринимательства» с увеличением объема услуг в этой сфере к 2023 году в три раза и доведением их экспорта до 100 млн долларов.

Широкое внедрение цифровых технологий запланировано на всех этапах системы образования. До 2022 года во всех регионах страны откроются центры обучения цифровым знаниям в рамках реализации проекта «Пять инициатив».

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций определено уполномоченным органом в сфере развития цифровой экономики и электронного правительства. За Национальным агентством проектного управления при президенте сохраняются полномочия по внедрению криптоактивов и технологии блокчейн.

При министерстве будут образованы два новых учреждения:

«Центр управления проектами электронного правительства»;

«Центр исследований цифровой экономики».

В структуре центрального аппарата министерства вводится должность заместителя министра, ответственного за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы, внедрения современных информационных систем и программных продуктов в отрасли сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В Мининфокоме также создаются управление развития цифровых технологий в аграрной сфере и управление развития геоинформационных технологий.

Кроме того, Мининфокому безвозмездно передается государственная доля в уставном капитале ООО «Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM».

Документом установлено, что государственные органы и организации вправе проводить конкурсы исключительно среди резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий в рамках одного договора на разработку, внедрение, интеграцию и техническую поддержку информационных систем и программных продуктов общей стоимостью до 1 млрд сумов.

До 1 августа министерству поручено внедрить Единую национальную систему доставки и подтверждения доставки физическим и юридическим лицам корреспонденции, уведомлений, повесток и других юридических документов, направляемых государственными органами и организациями через сеть объектов почтовой связи, а также хранения и учета информации.