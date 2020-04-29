Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников безопасности дорожного движения и органов внутренних дел в целом, а также Национальной гвардии вежливого отношения к населению в условиях карантинных ограничений. Об этом он заявил во время видеоселекторного совещания в среду.

«Сотрудники [ГУБДД] и в целом сотрудники МВД, Национальной гвардии… Знаю, они тоже устали, но к этому вопросу нужно подходить грамотно, исходя из ситуации. С каждым человеком нужно общаться на „вы“. Чтобы мы постепенно вышли из этого карантина, от вас тоже требуется культурное отношение к ним. Конечно, в основе требований должна быть культура. Не переходя на личности людей, нужно усилить разъяснительные работы и повысить культуру», — сказал глава государства.

Как мы уже писали, но совещании президент озвучил предложения по смягчению ограничения по использованию личного автотранспорта. Он поручил ввести порядок, в соответствии с которым будет разрешено пользоваться личным транспортом утром — с 7:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Кроме того, планируется разрешить родителям совершать прогулки с детьми возле дома.

Внимание: дата вступления в силу изменений еще не объявлена.