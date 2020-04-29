По состоянию на 15:30 29 апреля в Узбекистане число выявленных случаев коронавируса выросло на 14 и составило 1969, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно статистике, пациенты с COVID-19 находятся или находились на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области.
Пациенты по регионам
Natalya Tereshina
Навои, Джизак, Кашкадарья — разрешить уже им работать, с соблюдением санитарных норм и дистанции, конечно. Разрешить передвижения внутри этих областей. Но! Запретить выезжать за пределы или, если выехали — 2 недели карантин по приезде. Как такое предложение?