По состоянию на 15:30 29 апреля в Узбекистане число выявленных случаев коронавируса выросло на 14 и составило 1969, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно статистике, пациенты с COVID-19 находятся или находились на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области.

Пациенты по регионам