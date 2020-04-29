Вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая доставлена в Узбекистан 29 апреля, сообщила пресс-служба посольства страны в Ташкенте.

В состав груза вошли 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса. В будущем ожидается поставка еще 50 тысяч медицинских комбинезонов, 150 тысяч масок КН95, 1 млн хирургических масок, 70 тысяч защитных очков, 150 тысяч перчаток и 1000 бесконтактных электронных термометров.

В конце марта в республику прибыла первая партия помощи со средствами индивидуальной защиты, тест-системами, инфракрасными термометрами и тепловизорами.