В результате сильного ветра вечером 27 апреля в Бухарской области телесные повреждения разной степени тяжести получили семь человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Скорость ветра (юго-западного) в ряде районов области достигала 15−25 м/с (54−90 км/ч). Повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

МЧС со ссылкой на Узгидромет предупреждает о вероятности сильного ветра в Ташкенте и Ташкентской области. Граждан призывают быть осторожными и не оставлять автомобили под деревьями, зданиями и разными сооружениями.

По сообщениям из регионов, сильный ветер и ливень наблюдались в ночь на 27 апреля в Каракалпакстане и Хорезмской области.

Ранее о том, что 28 апреля в течение дня в Ташкенте ожидается сильный ветер со скоростью 12−17 м/с сообщили хокимият и ГУВД столицы.