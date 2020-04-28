Одним из преимуществ «Туронбанка» является то, что он обеспечивает удобство для граждан благодаря инновациям в международной системе денежных переводов на современном социальном расстоянии.
Теперь через систему международных денежных переводов «Золотая Корона» можно не только получать денежные переводы напрямую из-за рубежа на международную пластиковую карту Mastercard, но и отправлять деньги на пластиковую карту иностранца.
В настоящее время данная услуга действует для пластиковых карт Visa, Mastercard и MIR, выпущенных коммерческими банками Российской Федерации. Получатель не обязан идти в офис с лишними документами. Через несколько минут после отправки перевода, деньги будут зачислены на пластиковую карту получателя в РФ.
«Ограничьте расстояние с „Туронбанком“, потому что ваше благополучие очень важно для нас».
Call-центр: (+998) 95−144−60−00.
Сайт: turonbank.uz
Telegram: t.me/turonbankuz
Facebook: fb.com/turonbank
Instagram: @turonbank
На правах рекламы.
Marcus Aurelius
//для перевода денег В (!) РФ// Хмм..