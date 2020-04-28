Одним из преимуществ «Туронбанка» является то, что он обеспечивает удобство для граждан благодаря инновациям в международной системе денежных переводов на современном социальном расстоянии.

Теперь через систему международных денежных переводов «Золотая Корона» можно не только получать денежные переводы напрямую из-за рубежа на международную пластиковую карту Mastercard, но и отправлять деньги на пластиковую карту иностранца.

В настоящее время данная услуга действует для пластиковых карт Visa, Mastercard и MIR, выпущенных коммерческими банками Российской Федерации. Получатель не обязан идти в офис с лишними документами. Через несколько минут после отправки перевода, деньги будут зачислены на пластиковую карту получателя в РФ.

«Ограничьте расстояние с „Туронбанком“, потому что ваше благополучие очень важно для нас».

Call-центр: (+998) 95−144−60−00.

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