Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая включительно с учетом всех майских праздников, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы», — заявил он.

По его словам, главы субъектов Российской Федерации сохранят дополнительные полномочия.

«Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить», — сказал он.

Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Государственного к 5 мая подготовить рекомендации (критерии, параметры) последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений. Ослаблять контроль смогут с 12 мая.

«В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений», — указал глава государства.

Президент поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также начать совместно с регионами и бизнесом подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Мэр Москвы Сергей Собянин после совещания заявил, что режим самоизоляции в столице России должен быть продлен еще на две недели.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля, позднее нерабочий период был продлен до 30 апреля.