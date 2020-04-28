Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил Бухарскую область, где в результате штормового ветра были повреждены объекты инфраструктуры, жилые и нежилые здания, автомобили, нанесен ущерб посевным площадям.

Как мы уже писали, скорость ветра, наблюдавшегося вечером 27 апреля, временами достигала 40 м/с. В области были повреждены почти 5300 зданий, 42,4 тысячи деревьев и 415 автомобилей. Пострадал 41 человек, 1 мужчина скончался.

«Я рад всех вас видеть. В период пандемии мы приняли большие организационные меры во всех районах, кишлаках, установили строгий порядок — вы сами видите цифры. В этом направлении в Бухаре тоже проводится огромная работа. Мы 24 часа в сутки стараемся сохранить жизнь каждого гражданина, чтобы не было смертей. Конечно, это большое испытание для всех нас. Я в первый же день сказал, что мы выйдем из этого испытания сильными, любовь и доброта друг к другу усилятся», — сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с общественностью в райцентре Алата (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Президент отметил, что ситуация в Каракульском и Алатском районах, наиболее пострадавших от сильного ветра, — это тоже испытание.

«Я прибыл сюда, чтобы ваше настроение не ухудшалось, как бы это сложно ни было. У меня на руках есть вся информация. Какая школа, какой дом, какой сад, какие больницы [повреждены] — выделим столько средств, сколько нужно. Ни один дом, ни одно предприятие, ни один фермер в сельском хозяйстве не пострадает. Где пострадали пшеничные поля, там посеем хлопок. Будем трудиться и держаться вместе. Завтра у нас будет больше дохода. Скажу еще раз: я принял решения — никакого ущерба не будет», — сказал глава государства.





Шавкат Мирзиёев призвал жителей не поддаваться панике и объединить усилия.

«Я благодарю Бога… Если бы это произошло днем, мы бы потеряли много людей. Люди были бы напуганы. Ночью люди были дома, поэтому их жизни сохранены», — отметил он.

Президент прокомментировал смерть жителя Бухары У. Ашурова (1978 года рождения), который скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи, когда шел домой.

«Ашуров… погиб от электричества. У него остался ребенок. В отношении него примем все нужные меры», — пообещал он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что для восстановления Каракульского и Алатского районов будут выделены все необходимые средства.

«Обновимся. Обновим два района. Недавно обновили Ромитанский район — сделаем лучше. Старые крыши в Алатском районе… Обновлю все. Каждый дом. Прошу председателей махалли посетить каждого жителя с соблюдением карантинных норм и выразить мою благодарность и озвучить мою просьбу», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что у него была информация о бедствии, он «решил увидеть все своими глазами».

«Я все увидел здесь… Можно говорить из Ташкента, но приехать и увидеть самому — это совсем другое. Для меня дорог мой народ, каждая махалля, каждая улица… Мог бы [восстановить все] за три дня вместо пяти, но будет большой риск по карантину. Нужно избежать новой беды. Поэтому максимум 10 дней. Сделаем все своими силами», — заверил президент.