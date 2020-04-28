При хокимияте Ташкента создан Специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц с подозрением на коронавирус. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 25 апреля.

Карантинный центр на 10 тысяч человек предназначен для содержания лиц с подозрением на COVID-19. Он начал работу в конце марта, приняв граждан, прибывших из других стран.

Карантинный центр является структурным подразделением хокимията Ташкента в форме государственного унитарного предприятия со статусом юридического лица. Директор центра назначается и освобождается от должности хокимом столицы по согласованию с Министерством здравоохранения.

К комплексу прикрепляются специалисты, личный состав и военнослужащие, которые осуществляют трудовую и служебную деятельность с отрывом от основного места работы и сохранением ежемесячной заработной платы (денежное довольствие).

Постановлением также утверждено Положение о временном порядке осуществления противоэпидемических мероприятий в данном комплексе.

Люди содержатся в карантинном комплексе в течение 14 дней или в течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья. Им запрещается получать извне почтовые отправления, посылки и бандероли любого вида. Исключение составляют лекарственные средства для хронически больных, специальные диетические продукты по рекомендации лечащего врача, питание для детей и необходимые средства гигиены, а также дополнительные предметы гигиены, одежда и литература.

Мобильные телефоны, аудио- и видеоустройства, банковские карты и другие носители информации, принадлежащие лицам, помещенным под карантин, временно изымаются. По изъятым предметам составляет два списка, которые подписываются лицами, которые сдают и принимают их.

Содержание (охрану) изъятых предметов организует центр совместно с сотрудниками органов внутренних дел и Национальной гвардии. Их помещают в специальную комнату с бактерицидной лампой или дезинфицируют влажными спиртовыми салфетками либо антисептиком.

В каждую комнату карантинного комплекса помещают не более четырех человек.

Контроль за лицами на карантине осуществляется дежурными группами из числа сотрудников органов внутренних дел и Нацгвардии, а также работников карантинного комплекса.

С полным текстом постановления и порядком внутри карантинного комплекса можно ознакомиться по ссылке.