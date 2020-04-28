28 апреля в Узбекистане были выписаны и направлены на реабилитацию 100 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее число выздоровевших достигло 992.

В 23:00 Минздрав сообщил, что за девять часов не был выявлен ни один новый случай заболевания. Всего в течение дня сообщено о 35 новом случае, как и днем ранее.

В Андижанской области от COVID-19 излечились 27 человек, в Сурхандарьинской области — 7.

Из многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии были выписаны 24 пациента. Пятеро из них прибыли из Стамбула, четверо — из Москвы. Остальные 15 были инфицированы в результате контакта с больными. Среди пациентов 11 мужчин и 13 женщин. Самой старшей — 65 лет, самые младшие — 11-месячный и годовалый младенцы.

В клинике НИИ вирусологии в столице вылечен 21 человек (из них двое прибыли из Турции, один — из России, один — из Англии), в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний — 4 (все заразились в результате контакта с больными).

Самой старшей выписанной из второй клиники — 72 года. Она была госпитализирована 30 марта в крайне тяжелом состоянии и определенное время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за наличия сопутствующих заболеваний ее для реабилитации перевели в специализированное лечебное учреждение.

В Бухарской области выздоровели 9 пациентов. Все они прибыли из России 25 марта.

В Ферганской области выписаны 7 пациентов (из них 5 прибыли из Турции, самая младшая пациентка родилась в 2020 году), в Кашкадарьинской — 1 человек.