Количество зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса превысило 3 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Скончались 211,1 тысячи заболевших, выздоровели — 894,3 тысячи человек.

На первом месте по количеству заболевших США — 988,4 тысячи. Следом идут Испания (229,4 тысячи), Италия (199,4 тысячи), Франция (165,9 тысячи) и Германия (158,7 тысячи).

В Узбекистане на утро 28 апреля выявлено 1924 случая коронавируса. С начала эпидемии в стране выздоровело 892 человека, восемь пациентов скончались.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, когда общее число заболевших в мире составляло 118 тысяч человек. 2 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 1 млн, 15 апреля — достигло отметки в 2 млн.