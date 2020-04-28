В результате сильного ветра вечером 27 апреля в Бухарской области один человек погиб, 30 получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Первую медицинскую помощь получили 26 человек, после чего их отпустили домой. Пять человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц автотранспортных средств. Работа велась совместно с другими службами Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

Сообщается, что скорость ветра в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях достигал 9−40 м/с. Информации о пострадавших в других регионах пока нет.

Как отметила пресс-служба компании «Региональные электрические сети», в результате сильного ветра в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях произошли аварийные отключения на электрических подстанциях и воздушных линиях электропередачи. Ведется работа по возобновлению электроснабжения.

По данным компании «Худудгазтаъминот», в Бухарской области обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения. Произошло аварийное отключение газораспределительных станций (ГРС) «Шофиркон-1», «Шофиркон-2», «Пешку-1», «Пешку-2», «Ромитан-2», «Ромитан-3», «Ромитан-4», «Жондор-1», «Известковый», «Гиждувон», «Шофиркон-2», нитка «Гиждувон», «Олот», «Коракул.

Свыше 138 тысяч домов временно отключены от газоснабжения. В частности, 21557 домов в Навои, Канимехском, Навбахорском, Кизилтепинском, Карманинском районах Навоийской области, 6100 — в Баяутском районе Сырдарьинской области, 110490 — в Бухаре, Каганском, Ромитанском, Пешкунском, Гиждуванском, Шафирканском, Караулбазарском, Вабкентском, Жондорском, Каракульском, Алатском районах Бухарской области, 141 — в Каттакурганском, Пахтачинском, Иштиханском, Нарпайском районах Самаркандской области.