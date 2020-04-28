Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительства стран не нарушать права человека под видом чрезвычайных мер, введенных в период пандемии COVID-19.

«Правительства, обладающие чрезвычайными полномочиями, не должны использовать их в качестве орудия подавления инакомыслия, контроля над населением или продления своего срока пребывания у власти, — предупредила она. — Чрезвычайные меры должны служить одной-единственной цели: справиться с пандемией».

Бачелет сослалась на многочисленные сообщения, поступающие из различных регионов мира, о том, что полиция и другие силы безопасности применяют против нарушителей карантина чрезмерную силу, порой приводящую к смерти людей. Зачастую подобные действия направлены на самые незащищенные и бедные слои населения.

«Стрельба, задержание, жестокое обращение — все эти действия по отношению к нарушителям комендантского часа, которые просто пытаются найти пропитание, — безусловно, незаконны и неприемлемы», — заявила Верховный комиссар.

Бачелет также предостерегла от введения ограничений на свободу выражения мнений.

«Противостоять дезинформации — очень важная задача, но запрет на свободный обмен мнениями и информацией не только является нарушением прав человека, но и подрывает доверие [к властям], — отметила она. — Да, ложная информация о COVID-19 создает огромную угрозу для людей, но не меньший вред могут нанести и неоправданные действия властей».

Верховный комиссар подчеркнула, что исключительные меры или чрезвычайное положение должны подлежать надлежащему парламентскому, судебному и общественному контролю.

«Учитывая исключительный характер кризиса, очевидно, что государствам нужны дополнительные полномочия, чтобы справиться с ситуацией. Однако, если верховенство права не будет соблюдаться, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может превратиться в катастрофу в области прав человека с негативными последствиями, которые надолго переживут саму пандемию», — сказала Бачелет.