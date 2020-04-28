АКБ «Агробанк» и VTB Bank (Europe) SE подписали соглашение в сфере торгового финансирования. Соглашение подписано в целях внесения вклада в смягчение последствий пандемии короновируса, обеспечения бесперебойного финансирования безотлагательных проектов, направленных на снабжение продовольственной безопасности, фармацевтики, а также пополнения оборотными средствами предприятия экспортеров.

В рамках соглашения будут предоставлены кредитные ресурсы со стороны немецкого банка для поддержки импортных и экспортных внешнеторговых операций в Узбекистане.

Это в свою очередь позволит клиентам «Агробанка» активизировать и расширить свою деятельность, а также создать новые рабочие места.

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