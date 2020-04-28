Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 28 апреля увеличилось на 20 и достигло 1924, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 28 апреля увеличилось на 20 и достигло 1924, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
|1 924
|892
|8
|3 041 764
|893 967
|211 167
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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