Предложение о назначении оператором единого портала продажи билетов компании Uzcard противоречит закону о конкуренции, заявил Антимонопольный комитет Узбекистана, который провел оценку конкурентного влияния данного предолжения.

В проекте постановления Кабинета Министров, подготовленном Министерством культуры, предлагается создать компанию «Единый электронный портал продажи билетов» (ЕЭППБ), которая будет оператором системы продажи билетов транспортной системы (автобусные, авиа- и железнодорожные) страны.

49% доли в компании, согласно предложению, будет иметь Фонд развития культуры и искусства при Минкульте, а 51% — ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (бренд Uzcard). Уставной фонд компании составит 5,5 млн сумов.

Портал должен интегрировать все информационные системы по продаже билетов компаний «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airways, «Узавтовокзал Сервис», автовокзалов и автостанций, а также билетов в спортивные сооружения и объекты. У оператора будет право взимать комиссию.

В комментарии Антимонопольного комитета, который сам АМК называет «возражением», говорится, что онлайн-продажа билетов сейчас эффективно работает на сайтах e-ticket.railway.uz, uzairways.com и avtoticket.uz. Кроме того, действуют платформы для продажи билетов в кино, театр, концертные и спортивные мероприятия: iticket.uz и myticket.uz.

Комитет считает нецелесообразным создание дополнительного государственного предприятия в данном направлении «с учетом защиты и усиления приоритета прав частной собственности в Узбекистане, продолжения институциональных и структурных реформ для развития малого бизнеса и частного предпринимательства и учитывая, что частный сектор хорошо зарекомендовал себя в данной сфере».

Поскольку требования обязательной интеграции всех информационных систем продажи билетов в один портал противоречит закону о конкуренции, АМК рекомендует интегрировать их на добровольной основе.

Антимонопольный комитет предложил пересмотреть отдельные нормы проекта, а процедуру определения оператора осуществлять на основе принципов конкуренции — путем проведения конкурса или тендера.

Создание Единого портала транспортной системы на основе технологии блокчейн предусматривалось указом президента от января 2019 года. На это отводилось три месяца.

В том же месяце правительство приняло постановление о внедрении к 2020 году Единой электронной системы билетных операций (ЕЭСБО) для учреждений культуры и искусства.