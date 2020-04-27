Общее число граждан, протестированных на коронавирус с момента выявления заболевания в Узбекистане, превысило 250 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

За минувшие сутки в вирусологических лабораториях страны были проведены анализы образцов 8400 человек, днем ранее — 8579.

Число выявленных случаев инфекции достигло 1887. К настоящему времени выздоровело 789 человек, 8 человек скончались.

В Ташкенте на лечении находятся 330 человек, у 77 из них имеются клинические признаки пневмонии. Состояние 9 человек — тяжелое, из них у 2 — крайне тяжелое.

По данным на воскресенье на карантине находились 81079 человек, в том числе на стационарном — 18254, на домашнем — 62825. Более 207,3 тысячи человек прошли 14-дневный карантин (в домашних условиях — 174,4 тысячи, в стационарных — 32,8 тысячи).