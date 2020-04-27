Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля подписал указ «О дополнительных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

Документом вводится порядок, согласно которому в 2020 году, сумма материальной помощи, не облагаемой налогом на доходы физических лиц, выплачиваемая работнику, увеличивается с 4,22 до 7,5-кратного минимального размера оплаты труда.

В результате этого у каждого получателя материальной помощи останется 267,6 тысяч сумов. С учетом того, что число плательщиков налога составляет 4,7 млн человек, то общая сумма составит 1,25 трлн сумов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По данным телеканала, 16,5 тысяч пенсионеров имеют задолженность по излишне выплаченным пенсиям в 20 млрд сумов. Указом президента эта задолженность, выявленная по результатам проверок правильности назначения и выплаты пенсий по состоянию на 20 апреля, списывается.

Отмечается, что в Узбекистане 155 тысяч работающих пенсионеров получают пенсию по месту работы. На их выплату ежемесячно выделяется 195 млрд сумов. Документом определяется, что с 1 мая пенсию им напрямую выплатит внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов (за исключением лиц, получающих пенсию за счет госбюджета).

«При этом работающие пенсионеры раньше получали пенсию на месяц позже, то есть за апрель месяц они должны получить в мае. Документом предусматривается, что выплата будет идти напрямую с Пенсионного фонда и соответственно в мае месяце единовременно получат пенсию за два месяца — как за апрель, так и за май месяцы», — объяснил заместитель министра финансов Дильшод Султанов.

Указом президента от 3 апреля микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, на детальность которых негативно сказались последствия пандемии, до 1 октября предоставлялась беспроцентная отсрочка налогов. Нынешним указом срок предоставления беспроцентной отсрочки (рассрочки) продлен до 31 декабря 2020 года.

При этом хокимияты будут вправе самостоятельно определять срок, в течение которого будет уплачиваться отсроченная сумма налогов, но срок не должен превышать два года.

Кроме того, сумма начисленного и отсроченного лизинговыми предприятиями процентного дохода по лизингу не включается в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль в период предоставленной отсрочки.

«Например, если лизинговая компания кому-то предоставила отсрочку по уплате лизинговых платежей до 1 октября, то соответственно в период этой отсрочки не будет начисляться налог на прибыль на сумму тех процентных доходов, которые причитаются лизинговой компании», — сказал замглавы Минфина Дильшод Султанов.

Физлицам предоставляется право на беспроцентную отсрочку по уплате подоходного налога, полученного от сдачи в аренду жилых помещений физлицам и нежилых помещений предпринимателям, которые приостановили деятельность в период коронавирусной пандемии. При этом сумма предоставляемой отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц подлежит уплате равными долями в срок до 1 апреля 2021 года.

«Если физическое лицо должно уплачивать налоги ежемесячно до 5-го числа, то теперь получив отсрочку до 1 октября, оно будет уплачивать эти налоги потом — в течение полугода, до 1 апреля 2021 года, равными долями», — разъяснил начальник управления Государственного налогового комитета Азиз Хашимов.

Порядок компенсации государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности процентных расходов по банковским кредитам распространяется также на действующие кредитные договоры компаний.

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