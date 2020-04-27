Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Наманганского городского кенгаша народных депутатов Толибжона Мухаммадиева за сопротивление представителям власти.

Как ранее писала «Газета.uz», 15 апреля на блокпосте «Кизилкуприк» депутат, согласно сообщению МВД, не выполнил законные требования инспектора УБДД, вышел из своего автомобиля и ударил его по руке. Потом он сорвал погоны и служебный знак инспектора и бросил их на землю. По этому факту пресс-служба МВД публиковала видеосюжет «Зазнавшийся депутат».

По данным Генпрокуратуры, 16 апреля прокуратура города Намангана внесла представление в Наманганский городской кенгаш народных депутатов о получении согласия на привлечение Толибжона Мухаммадиева к уголовной ответственности и заключению его под стражу.

Кенгаш в тот же день, рассмотрев представление, дал согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, но отказал в заключении его под стражу. Городская прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса и начала следствие.

Однако 19 апреля кенгаш на внеочередном заседании отменил свое решение и отказал в привлечении к ответственности и заключении под стражу Толибжона Мухаммадиева

21 апреля прокурор Наманганской области внес представление в вышестоящий кенгаш — Наманганский областной кенгаш народных депутатов, чтобы отменить второе решение городского кенгаша.

Представление было рассмотрено 25 апреля. Решение городского кенгаша от 16 апреля осталось без изменений (согласие на привлечение к уголовной ответственности и отказ на заключение под стражу), а решение от 19 апреля отменено. Следствие сейчас продолжается.

После выхода видеосюжета МВД группа депутатов написала письмо министру внутренних дел Пулату Бобожонову с просьбой опубликовать полное видео инцидента с депутатом.