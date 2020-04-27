Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля подписал указ «О дополнительных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

Согласно документу, с 1 апреля по 1 октября безвозмездная передача благотворительному общественному фонду «Махалла», фонду «Доброта и поддержка», общественному фонду «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик», включая их отделения в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, районах и городах, а также физлицам, включенным в перечень нуждающихся в социальной поддержке, формируемый хокимиятами:

денежных средств и товаров (услуг) рассматривается в качестве вычитаемых расходов при исчислении налога на прибыль (ставка 15%);

товаров (услуг) освобождается от налога на добавленную стоимость (ставка 15%) и не включается в объект обложения по налогу с оборота (ставка 4%).

Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», с 1 по 26 апреля 270 тысячам семей оказана безвозмездная помощь на сумму 30 млрд сумов.

Кроме того, не рассматриваются в качестве дохода физлиц безвозмездная помощь (денежные средства, товары и услуги), получаемая от вышеуказанных фондов, а также юридических и физических лиц, если они включены в перечень нуждающихся в социальной поддержке.