Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало проект закона, которым предлагается ввести ответственность за несоблюдение требований законодательства о ведении работы в государственных органах и организациях на государственном языке, вызвавший противоречивую реакцию общественности. Проектом предлагается штрафовать должностных лиц за нарушение закона о госязыке на сумму от 2 до 5 БРВ.

«Ввиду распространения необоснованных сведений о сути проекта закона, попыток неверного истолкования его норм в некоторых социальных сетях и новостных сайтах, министерство считает целесообразным донести до всеобщего внимания объективную и обоснованную информацию относительно этого проекта», — говорится в сообщении.

Согласно статье 9 закона «О государственном языке», в органах государственной власти и управления работа ведется на государственном языке и при необходимости обеспечивается перевод на другие языки.

Министерство юстиции подчеркивает, что в проекте не расширяются какие-либо требования либо не вводятся новые обременения в отношении использования языка, а лишь учитываются положения и требования действующего закона.

Кроме того, проект закона охватывает деятельность государственных органов и организаций, соответственно, в случае принятия закона административная ответственность может быть применима только в отношении должностных лиц этих государственных органов и организаций.

Законопроект призван повысить ответственность должностных лиц за соблюдение требований закона и обеспечить полноценное применение государственного языке в работе государственных органов и организаций, указывает Минюст.

Более того, заявляет министерство, проект документа никаким образом не ущемляет конституционные права наций и народностей, проживающих на территории республики, по употреблению родного языка, выбирать язык межнационального общения и обучения по своему усмотрению, по обращению в государственные органы и организации на своем языке и т. д.

Министерство юстиции призывает СМИ, блогеров, а также других заинтересованных лиц не допускать произвольного толкования содержания проекта, не пытаться манипулировать общественным мнением и помнить об ответственности перед общественностью Узбекистана.