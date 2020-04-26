Городской суд Праги отменил в четверг введенные в период пандемии в Чехии Министерством здравоохранения ограничения, касающиеся торговли и передвижения граждан. Они перестанут действовать с 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Штепана Выборного.

Суд признал, что Минздрав превысил полномочия, вводя ограничения на свободу передвижения граждан и ведение бизнеса.

«Речь идет о четырех ограничениях, которые были введены в республике решением Минздрава, когда они, согласно букве закона, должны были вводиться постановлением правительства (и утверждаться парламентом как предписывает закон о чрезвычайных ситуациях — ред.). Это решения Минздрава о [запрете] розничной торговли от 26 марта и 17 апреля, а также решения от 23 марта и 15 апреля, ограничивающие свободу передвижения. Они перестанут действовать с 27 апреля. До этого времени у правительства есть время исправить положение, приняв соответствующие постановления, чтобы не нарушать принцип функционирования правового государства», — отметил судья.

Одним из главных ограничений Минздрава, который отменил суд, является запрет собираться вне жилых помещений группами более двух человек.

В суд обратился местный юрист Ондржей Достал. Правительство с доводами суда согласилось, хотя премьер Андрей Бабиш и отметил, что не понимает судью, который таким образом якобы подверг сомнению эффективные методы охраны здоровья сограждан, отмечает газета «Коммерсантъ».

Судебное решение вызвало непонимание и у президента Чехии Милоша Земана. Вынеся данный вердикт, суд принял на себя ответственность за жизни и здоровье жителей республики, а также за состояние национальной экономики. О позиции лидера Пражского града информировал сайт пражской газеты Pravo.

Как объясняет чешский адвокат Якуб Блажек в комментарии к решению суда на портале info.cz, теперь правительство Чехии должно срочно, до 27 апреля, заново принять эти меры уже по правильной процедуре, или же они прекратят действовать уже с 1 мая.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. В стране с пятницы отменен запрет на выезд граждан за границу (при этом те, кто возвращается, должны будут сдать тест на коронавирус либо пойти в карантин на две недели), с 27 апреля откроются магазины площадью до 2500 кв. м (помимо продуктовых, которые и так оставались открытыми), а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады, с 11 мая — остальные магазины и торговые центры, с 25 мая — рестораны, отели, театры и все прочее.

С начала марта в Чехии подтверждено 7352 случая коронавируса, умерли 218 жителей республики, вылечились — 2453.