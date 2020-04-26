Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала статистику размещения в медучреждениях пациентов, у которых диагностирован коронавирус, по регионам страны.

На момент публикации число зарегистрированных с 15 марта случаев коронавируса составляет 1865, число выздоровевших — 707 человек, скончавшихся — 8.

Согласно статистике, пациенты с коронавирусом находятся или находились на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области. В предыдущий раз данные по регионам предоставлялись 17 апреля.

Пациенты по регионам

Ташкент — 585 (+165 с 17 апреля)

Бухарская область — 394 (+18)

Хорезмская область — 220 (+43)

Наманганская область — 183 (+94)

Андижанская область — 151 (+25)

Ферганская область — 124 (+38)

Каракалпакстан — 104 (+56)

Самаркандская область — 43 (+35)

Сурхандарьинская область — 33 (+10)

Сырдарьинская область — 17 (+11)

Кашкадарьинская область — 6

Джизакская область — 3

Навоийская область — 2



