Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала статистику размещения в медучреждениях пациентов, у которых диагностирован коронавирус, по регионам страны.
На момент публикации число зарегистрированных с 15 марта случаев коронавируса составляет 1865, число выздоровевших — 707 человек, скончавшихся — 8.
Согласно статистике, пациенты с коронавирусом находятся или находились на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области. В предыдущий раз данные по регионам предоставлялись 17 апреля.
Пациенты по регионам
Ташкент — 585 (+165 с 17 апреля)
Бухарская область — 394 (+18)
Хорезмская область — 220 (+43)
Наманганская область — 183 (+94)
Андижанская область — 151 (+25)
Ферганская область — 124 (+38)
Каракалпакстан — 104 (+56)
Самаркандская область — 43 (+35)
Сурхандарьинская область — 33 (+10)
Сырдарьинская область — 17 (+11)
Кашкадарьинская область — 6
Джизакская область — 3
Навоийская область — 2