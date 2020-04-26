Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выздоровлении 56 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число вылечившихся в стране достигло 763.

В их числе 50 пациентов выписаны из Бухарской области, включая 23 — из областной инфекционной больницы, 27 — из областного многопрофильного медицинского центра. Их проводили на реабилитацию.

Среди выздоровевших 44 человека были возвращены в Бухару чартерными рейсами из России, 6 — из Турции и помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции их госпитализировали в медицинские учреждения региона. Из них 43 мужчин и 7 женщин. 9 пациентов из Самаркандской области, по 8 — Бухарской и Кашкадарьинской областей, 5 — Андижанской области, по 4 — Республики Каракалпакстан и Наманганской области, по 3 — города Ташкента, по 2 — Хорезмской, Ферганской и Сырдарьинской областей, по 1 — Джизакской, Ташкентской и Сурхандарьинской областей. Самому старшему из них 59 лет, а младшей 5 лет.

В Бухарской области до настоящего времени было вылечено 210 пациентов, а сейчас их количество достигло 260. Самый высокий показатель выздоровления больных после Ташкента зафиксирован в Бухарской области.

В клиники НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице выздоровели 5 пациентов и в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии — 1 пациент с коронавирусной инфекцией. Их проводили в республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Два пациента из Ташкента, по одному — из Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей. Двое из них прибыли чартерным рейсом из Москвы в Ташкент. Остальные 3 заразились в результате контакта с инфицированными COVID-19. Из пациентов 4 мужчины и 1 женщина. Среди них самой старшей — 53 года, младшему — 26 лет. В клинике до настоящего времени было вылечено 70 пациентов, а теперь количество поправившихся здесь составило 75.

42-летний мужчина из города Ташкента, который выздоровел в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, заразился в результате контакта с пациентом. На сегодняшний день в академии вылечились 49 пациентов.

Кроме того, выздоровели еще два пациента (беременная и недавно родившая женщины) с коронавирусом, поступившие в роддом №3 в Ташкенте. Первая пациентка — 38-летняя женщина из Наманганской области — родила 31 марта в Ташкентском городском перинатальном центре. Когда у матери выявили коронавирусную инфекцию, на машине скорой медицинской помощи ее доставили в родильный комплекс №3. У ребенка не выявлена инфекция.

28-летняя беременная женщина из Самаркандской области прибыла чартерным рейсом в Ташкент из Турции 26 марта и была помещена на карантин. Когда у нее был обнаружен COVID-19, ее перевели в родильный комплекс №3. 32-недельный плод в настоящее время развивается нормально, отмечает Минздрав.

По состоянию на 18:00 26 апреля в Узбекистане число выявленных случаев коронавируса составляет 1869, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.