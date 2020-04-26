По состоянию на 10:00 26 апреля общее число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1865, увеличившись по сравнению с предыдущим днем на 3. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.