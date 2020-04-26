По состоянию на 10:00 26 апреля общее число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1865, увеличившись по сравнению с предыдущим днем на 3. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
По состоянию на 10:00 26 апреля общее число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1865, увеличившись по сравнению с предыдущим днем на 3. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
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|выявленных случаев
|выздоровели
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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