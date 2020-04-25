На сегодняшний день в Узбекистане от коронавируса вылечились 657 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В последние дни наблюдается увеличение числа людей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, и, наоборот, постепенное снижение заболеваемости. Это свидетельствует о том, что коронавирусная инфекция отступает благодаря усилиям наших самоотверженных и опытных врачей», — говорится в сообщении.

В частности, выздоровели 3 пациента в Сурхандарьинской области и 1 — в Навоийской области.

Один из выздоровевших в Сурхандарье — из этого же региона, по одному — из Каракалпакстана, Самаркандской и Наманганской областей. Все они прибыли чартерным рейсом Москва-Термез 27 марта, были помещены на карантин и госпитализированы после выявления коронавирусной инфекции.

Мужчина, выздоровевший в Навои, — из Ташкента, он заразился в результате контакта с больным с коронавирусом. Среди четверых граждан в обоих регионах самому старшему — 39 лет, а младшему — 19.

В Бухарской области медики вылечили 32 пациента, из них 22 выписаны из областного многопрофильного центра, 10 — из инфекционной больницы.

Из выздоровевших 30 прибыли в Бухару из России, одна пациентка — из Турции. После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы в леченые учреждения. Одна пациентка заразилась в результате контакта с больным с коронавирусом.

Среди выздоровевших в Бухарской области 28 мужчин и 4 женщины. Из них 6 пациентов — из Андижанской области, 5 из Ташкентской области, по 3 — из Кашкадарьинской, Бухарской и Наманганской областей, по 2 — из Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Самаркандской, Джизакской областей и Ташкента и по 1 — из Каракалпакстана и Хорезмской области. Самой старшей из выздоровевших — 74 года, младшему — 15 лет.

Как отмечает Минздрав, самый высокий показатель выздоровления больных после Ташкента зафиксирован именно в Бухарской области.