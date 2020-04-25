Число вылеченных от коронавируса пациентов составило по Узбекистану 707 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В столичной клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице выздоровели 2 и в Хорезмской областной инфекционной больнице — 16 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В клинике НИИ один из поправившихся — четырехлетний мальчик из Ташкента, он заразился в результате контакта с больным с коронавирусом. Другой — 40-летний мужчина — из Бухарской области, прилетел чартерным рейсом из России.

Среди выздоровевших в Хорезме 15 прибыли в этот регион чартерным рейсом из России 22 марта и после подтверждения коронавируса госпитализированы в областную инфекционную больницу. Один человек заразился в результате контакта с больным с коронавирусной инфекцией.

Выздоровевшие — 15 мужчин и 1 женщина. Из них по 3 из Каракалпакстана и Кашкадарьи, по 2 — из Ташкентской, Хорезмской областей и Ташкента, по 1 — из Наманганской, Бухарской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей. Среди них самому старшему — 54 года, младшему — 22.

В инфекционной больнице в Каракалпакстане выздоровели еще 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Один из выздоровевших — из Ферганской области, 9 — из Каракалпакстана (7 — из Нукуса, по 1 — из Кунградского и Кегейлийского районов). Все они заразились в результате контакта с больными с коронавирусом. Пациенты — 3 мужчин и 7 женщин, самой старшей — 42 года, а младшей — 12 лет.

В Ферганской областной инфекционной больнице полностью выздоровели 22 пациента. Из них 19 были привезены в Фергану из Турции чартерными рейсами, 1 — из Египта и 1 — из Праги. После подтверждения коронавирусной инфекции их госпитализировали в областную инфекционную больницу. Одна пациентка из Ферганы заразилась в результате контакта с больным с коронавирусом.

Среди выздоровевших 9 из Ташкента, 5 — из Кашкадарьинской области, 2 = из Ташкентской области, а также по 1 — из Каракалпакстана, Бухарской, Джизакской, Андижанской, Ферганской и Сырдарьинской областей. Пациенты — 10 мужчин и 12 женщин, самой старшей — 49 лет, а младшей — 16 лет.