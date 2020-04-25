Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 23:00 25 апреля достигло 1862. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за день сообщено о 58 новых случаях (днем ранее — 46). Число выздоровевших на данный момент составляет 707 (прирост за день — 86 человека). Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 8 человек.