По состоянию 10:00 25 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1836. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как рассказал главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в Ташкенте в клинике НИИ вирусологии на лечении находятся 103 пациента, у 30 из них имеются клинические признаки пневмонии, состояние 2 тяжелое, из них 1 — крайне тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 66 человек, состояние 2 пациентов тяжелое.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 145 человек, у 47 наблюдается пневмония, состояние 3 пациентов тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

Согласно озвученным данным, на домашнем и стационарном карантине находятся более 85 тысяч человек.

К настоящему времени от коронавируса выздоровел 621 человек, или 34,4% от всех заболевших. Нурмат Атабеков назвал это «очень хорошим показателем». Восемь пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Нурмат Атабеков призвал всех жителей Узбекистана оставаться дома и не искать причин для выхода на улицу. «Никто не может гарантировать, что рядом нет инфекции», — отметил он.