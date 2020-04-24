«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов блюд на сахарлик и ифторлик.

Сахарлик

Блинчики с творогом

Вкусные блинчики с творогом многие любят на завтрак. По этому рецепту они получаются очень нежными, полезными и в меру сладкими.

Омлет с фетой и помидорами





С помощью этого рецепта можно приготовить здоровое, простое, но в то же время оригинальное блюдо на сахарлик.

Рисовая каша с фруктами





Рисовая каша может быть не только полезной, но и вкусной. Это блюдо — идеальный вариант на сахарлик: быстро, вкусно и энергия на весь день.

Яичница в лаваше





Такой вариант приготовления яичницы сделает привычное блюдо более интересным. Получается она очень вкусной и сытной.

Апельсиновая гранола





Гранола зарядит энергией на весь день. Приготовив ее заранее, не придется тратить много времени перед сахарликом.

Ифторлик

Куриный суп с овощами





Суп получается очень густым и сытным. Несмотря на необычное сочетание овощей он понравится всем без исключения.

Чахохбили из курицы





Несмотря на простоту приготовления чахохбили всегда получается ароматным и вкусным. Сочное и аппетитное блюдо хорошо подойдет для семейного ужина.

Рататуй с фаршем по-турецки





Рататуй в духовке получается невероятно нежным, ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать и куриный, и говяжий.

Пастуший пирог от Гордона Рамзи





Такая сытная мясная запеканка подойдет в качестве основного блюда для ифторлика, родные будут от него в восторге.

Турецкий суп с фрикадельками





Ароматный и насыщенный турецкий томатный суп с фрикадельками разнообразит ифторлик.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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