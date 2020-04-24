«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов блюд на сахарлик и ифторлик.
Сахарлик
Блинчики с творогом
Вкусные блинчики с творогом многие любят на завтрак. По этому рецепту они получаются очень нежными, полезными и в меру сладкими.
Омлет с фетой и помидорами
С помощью этого рецепта можно приготовить здоровое, простое, но в то же время оригинальное блюдо на сахарлик.
Рисовая каша с фруктами
Рисовая каша может быть не только полезной, но и вкусной. Это блюдо — идеальный вариант на сахарлик: быстро, вкусно и энергия на весь день.
Яичница в лаваше
Такой вариант приготовления яичницы сделает привычное блюдо более интересным. Получается она очень вкусной и сытной.
Апельсиновая гранола
Гранола зарядит энергией на весь день. Приготовив ее заранее, не придется тратить много времени перед сахарликом.
Ифторлик
Куриный суп с овощами
Суп получается очень густым и сытным. Несмотря на необычное сочетание овощей он понравится всем без исключения.
Чахохбили из курицы
Несмотря на простоту приготовления чахохбили всегда получается ароматным и вкусным. Сочное и аппетитное блюдо хорошо подойдет для семейного ужина.
Рататуй с фаршем по-турецки
Рататуй в духовке получается невероятно нежным, ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать и куриный, и говяжий.
Пастуший пирог от Гордона Рамзи
Такая сытная мясная запеканка подойдет в качестве основного блюда для ифторлика, родные будут от него в восторге.
Турецкий суп с фрикадельками
Ароматный и насыщенный турецкий томатный суп с фрикадельками разнообразит ифторлик.
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