Кампанию по безопасному сбору и утилизации средств защиты запустила Акселератор-лаборатория ПРООН в Узбекистане совместно с компанией «Махсустранс» и сетью супермаркетов Makro, сообщили «Газете.uz» организаторы.

Синие контейнеры — всего 32 штуки — со специальным логотипом установят в столичных супермаркетах Makro, чтобы покупатели могли оставить там одноразовые перчатки, маски, салфетки, а также флаконы от санитайзера.

Еще 150 стальных контейнеров со специальной маркировкой установят в мусоросборочных пунктах густонаселенных массивов столицы.

В рамках кампании также запущен ролик, в котором подробно описывается процесс правильной и безвредной утилизации отходов индивидуальной защиты, так как они могут стать источником заражения — вирус живет на медицинских масках и перчатках в течении семи дней, отмечается в сообщении.