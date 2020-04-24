TBC Uzbekistan, дочерняя компания группы банков TBC PLC, планирует начать работу в начале июня, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

TBC PLC инвестировала в уставный капитал банка 12,6 млн долларов и намерена внести дополнительные 9,4 млн долларов до конца 2020 года. В числе потенциальных акционеров банка — ЕБРР, Международная финансовая корпорация и Узбекско-Оманская инвестиционная компания. TBC PLC останется мажоритарным акционером с долей участия 51%.

Генеральным директором TBC Uzbekistan, как ожидается, станет Сандро Ртвеладзе, до этого занимавший руководящие посты в Bayport Financial Services и Liberty Bank.

«Учитывая текущую операционную среду и влияние COVID-19, банк оптимизировал бизнес-модель: особое внимание уделено облегчению активов и экономически эффективным операциям, в том числе сокращению запланированного количества физических филиалов», — рассказали в банке.

Услуги, которые банк предложит после запуска, включают: текущие и сберегательные счета, кредиты в наличной форме, кредиты под залог зарплаты и автокредиты, карты и другие.

Payme, который принадлежит TBC PLC, продолжит работать отдельно от банка. При этом сотрудничество обеих компаний останется тесным, добавили в компании.