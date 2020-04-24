Бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили могут назначить заместителем премьер-министра Украины по вопросам реформ. Его кандидатуру вынесут на рассмотрение парламента на следующей неделе, сообщило агентство УНИАН.

Сам Михаил Саакашвили назвал предложение от президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером большой честью. По его словам, он представит в Верховной Раде свою программу помощи правительству Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у него как за пределами Украины, так и в период работы в стране, основываясь как на положительном, так и отрицательном опыте.

Как заявил Михаил Саакашвили, он готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте и с другими политическими силами в обществе, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами.

Тем временем, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла из Украины «как минимум» для консультаций сразу после назначения Михеила Саакашвили вице-премьером. По данным ТСН, глава правительства отметил, что со стороны стратегического партнера Грузии, то есть Украины, «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность человека, осужденного в Грузии за достаточно тяжкое преступление («злоупотребление властью») и находящегося в розыске.

Напомним, весной 2015 года Петр Порошенко, бывший в то время президентом Украины, предоставил Михаилу Саакашвили гражданство страны и назначил его губернатором Одесской области. Однако вскоре чиновник был уволен, в 2017 году — лишен гражданства, а в 2018-м — выдворен из страны. В 2019 году вскоре после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство.