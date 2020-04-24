В Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.
С 2020 года Налоговым кодексом введена уплата налога на добавленную стоимость иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме.
Для регистрации таких компаний создан специальный ресурс — НДС-офис интернет-компаний.
К настоящему времени в нем зарегистрировались:
- Google Commerce
- Google Ireland
- Google Voice
- Apple Distribution International
- Netflix International
- Samsung Electronics
- Сleverbridge
- Xsolla (USA)
- Activision Blizzard International
Первое поступление по НДС совершила компания Google Commerce. По итогам работы за I квартал компания уплатила 85 тысяч евро, заявил налоговый комитет.
«Заявки от зарубежных компаний на постановку на учет через НДС-офис в ГНК продолжают поступать», — говорится в сообщении.
Введение так называемого «налога на Google» в начале года вызвало дискуссии. Так, бывший региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков назвал решение о вводе «налога на Google» «digital-суицидом». Он отметил, что введение такого налога предусматривает отмену двойного налогообложения по международным договорам.
В ГНК ответили, что это не новый налог, а «расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС». «Нововведения никак не затрагивают налогообложение доходов (прибыли) этих компаний. Эти иностранные компании не являются плательщиками налога на прибыль в Узбекистане. Поэтому о двойном налогообложении по международным договорам здесь речи быть не может», — говорилось в заявлении комитета.