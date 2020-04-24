В Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

С 2020 года Налоговым кодексом введена уплата налога на добавленную стоимость иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме.

Для регистрации таких компаний создан специальный ресурс — НДС-офис интернет-компаний.

К настоящему времени в нем зарегистрировались:

Google Commerce

Google Ireland

Google Voice

Apple Distribution International

Netflix International

Samsung Electronics

Сleverbridge

Xsolla (USA)

Activision Blizzard International

Первое поступление по НДС совершила компания Google Commerce. По итогам работы за I квартал компания уплатила 85 тысяч евро, заявил налоговый комитет.

«Заявки от зарубежных компаний на постановку на учет через НДС-офис в ГНК продолжают поступать», — говорится в сообщении.

Введение так называемого «налога на Google» в начале года вызвало дискуссии. Так, бывший региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков назвал решение о вводе «налога на Google» «digital-суицидом». Он отметил, что введение такого налога предусматривает отмену двойного налогообложения по международным договорам.

В ГНК ответили, что это не новый налог, а «расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС». «Нововведения никак не затрагивают налогообложение доходов (прибыли) этих компаний. Эти иностранные компании не являются плательщиками налога на прибыль в Узбекистане. Поэтому о двойном налогообложении по международным договорам здесь речи быть не может», — говорилось в заявлении комитета.