Узбекистан намерен привлечь кредиты международных финансовых институтов (МФИ) на сумму 3,1 млрд долларов для снижения последствий пандемии коронавируса. Соответствующее постановление президент Шавката Мирзиёев подписал 22 апреля.

Документом утверждена «дорожная карта» по привлечению грантов и льготного долгосрочного финансирования для противодействия негативным последствиям пандемии.

Средства направят на укрепление системы здравоохранения — 277,5 млн долларов, поддержку предпринимательства и банковской системы — 700 млн долларов, госбюджета -1,8 млрд долларов, помощь коммунальным и энергетическим предприятиям — 300 млн долларов.

В списке фининститутов, средства которых планирует привлечь Узбекистан, — Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Накануне заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщил, что Узбекистан также рассчитывает получить от Международного валютного фонда 375 млн долларов для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Шавкат Мирзиёев в марте распорядился создать антикризисный фонд с капиталом 10 трлн сумов (более 1 млрд долларов) по преодолению последствий COVID-19. Правительству было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований для финансирования госбюджета и антикризисного фонда.