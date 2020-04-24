В нынешней сложной ситуации, вызванной пандемией, наблюдается ограниченная деятельность многих государственных и частных медицинских учреждений. А это приводит к трудностям в общем доступе к больницам для пациентов с хроническими соматическими заболеваниями, которые нуждаются в постоянном наблюдении врача.





Чтобы обеспечить все необходимые удобства для пациентов, которые остались без надлежащей медицинской помощи, а также для предотвращения ухудшения здоровья населения и возникновения различных серьезных осложнений, клиника DMC запустила очередную благотворительную акцию, а именно:

перевозка пациентов из дома в клинику осуществляется бесплатно на служебном автомобиле с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм;

на все виды диагностических и консультативных услуг действует скидка 50%, а на лабораторные исследования — 30%.

В клинике представлено инновационное медицинское оборудование и работают высококвалифицированные врачи. Поэтому ни один пациент не останется без внимания.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 95−475−03−03.

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Сайт: dmclinic.uz

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