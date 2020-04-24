Правительство Узбекистана пересмотрит лимит внешнего заимствования в 2020 году. Об этом во время онлайн-брифинга в пятницу сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

В государственном бюджете на 2020 году для обеспечения макроэкономической стабильности установлен лимит на вновь подписываемые соглашения по привлечению внешнего заимствования от имени страны или под гарантии правительства — 4 млрд долларов. Предельный объем освоения этого заимствования составляет 1,5 млрд долларов в год.

Как объяснил замглавы Минфина, лимит в 4 млрд долларов был установлен, чтобы сохранять государственный долг на уровне ниже 50% к ВВП в средне- и долгосрочной перспективе.

«Мы провели прогноз и моделирование до 2030 года на основе наших ожиданий по инфляции, ВВП, валютному курсу, чтобы узнать, какого уровня достигнет госдолг. На основе этих прогнозов мы определили сумму в 4 млрд долларов», — сказал он.

С учетом пандемии коронавируса правительство вынуждено пересматривать предельные размеры внешнего заимствования. Однако это не скажется на консервативном подходе Министерства финансов в управлении госдолгом «с институциональной точки зрения».

«В этом году лимит будет пересмотрен. Я сейчас не могу сказать, на сколько он изменится, поскольку это будет немного спекуляцией. Сейчас мы по этому вопросу работаем с Министерством инвестиций и внешней торговли. Они скажут, сроки реализации каких проектов, финансируемых за счет государственного долга, отодвинутся вперед или назад. Здесь не только экономическая проблема, но и проблема глобальной цепочки поставок. Возможно, сроки некоторых проектов будут изменены», — заявил он.

Предельные размеры заимствования и его освоения будет пересмотрен и в бюджете 2021 года с учетом анализа последствий пандемии коронавируса на экономику страны.

По состоянию на 1 января 2020 года внешний государственный долг Узбекистана составлял 15,6 млрд долларов, или 27% к ВВП (заимствования от имени правительства — 10,7 млрд долларов, под гарантии правительства — 4,9 млрд долларов).

Как мы сообщали ранее, для противодействия последствиям пандемии планируется привлечь финансирование в размере 3,1 млрд долларов.