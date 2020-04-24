Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о восьмом пациенте, скончавшемся от осложнений, связанных с коронавирусом. Это жительница Ангрена Ташкентской области Ф.

Она была госпитализирована 19 апреля в областную инфекционную больницу в критическом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Экспресс-анализ выявил у пациентки коронавирусную инфекцию COVID-19.

После этого женщину перевели в многопрофильную медицинскую клинику Ташкентской медицинской академии для оказания специализированной медицинской помощи. Пациентка имела хроническую обструктивную болезнь легких, двустороннюю бронхопневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, вторичную гипертонию (риск 4), ожирение 3-й степени.

Болезнь протекала тяжело, женщина оставалась подключенной к искусственной вентиляции легких во время лечения. Несмотря на усилия врачей, пациентка умерла от острого респираторного дистресс-синдрома, легочной, сердечной и полиорганной недостаточности.