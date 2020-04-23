Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в обращении к дехканам и производителям заявил, что «абсолютно нельзя» повышать цены. Глава государства обратился к фермерам и предпринимателям на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения занятости и недопущения снижения доходов населения в среду.

По словам президента, вопросами ценообразования занимается лично генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев.

«Касательно предотвращения повышения цен… генпрокурор лично сам занимается ценами. Вместе с тем, мы обращаемся к нашим дехканам и производителям — абсолютно нельзя повышать цены. Потому что будет правильно сказать, что государство по мере возможности помогает им. Начинается священный месяц поста (Рамадан — ред.). Раньше говорили, что цены повысятся в месяц поста… не нужно допустить этого», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность стабильной работы ведущих отраслей и сфер экономики.

«Мы в одно и то же время должны сохранять здоровье и обеспечивать работой. Мы никогда не решали одновременно такие сложные задачи. Но сейчас жизнь вынуждает нас делать это», — отметил он.

Президент заявил, что в мире ни у кого нет правильного решения по медицинским и экономическим вопросам в условиях пандемии коронавируса.

«Ни одна страна не может сказать, какое самое правильное медицинские решение или самое правильное экономическое решение. Поэтому я еще раз скажу, что мы в поисках, мы сами должны принять единственно правильное решение, исходя из своего опыта. Поэтому ответственность на всех нас», — подчеркнул глава государства.

Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что смягчение карантинных ограничений в регионах, где не зафиксирован коронавирус, должно проходить «с умом». Он поручил хокимам совместно с народными депутатами решить, какие предприятия могут возобновить работу с соблюдением санитарных правил.

«Одна задача хокимам. От вашего решения зависит многое, здоровье людей. Примите меры, семь раз отмерьте и один раз отрежьте. По каждому району точно определите, как это будет, кто и когда сделает, какое предприятие возобновит работу и кто будет отвечать за него. С учетом карантинных требований выскажете свои предложения», — указал президент.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, органы прокуратуры занимаются надзором за беспрерывным обеспечением населения продовольственными продуктами, медикаментами, товарами первой необходимости, а также организацией выездных продовольственных ярмарок в отдаленных от рынков и магазинов местностях и обеспечением стабильности цен, предотвращением искусственного завышения цен на продукты питания.

С начала карантина органы прокуратуры оформили 1025 административных протоколов по 1131 случаю необоснованного завышения цен, что позволило реализовать по сниженной стоимости продукцию на 2,3 млрд сумов.

Первый заместитель прокурора Ташкента Икром Наримов на Юнусабадском дехканском рынке. Фото: прокуратура Ташкента.

Прокуратура Ташкента регулярно публикует в соцсетях фотографии и сообщения о том, что руководители надзорного органа посещают рынки, магазины, выездные ярмарки и изучают «проведение работ по соблюдению карантинных и санитарных правил, организации торговли и обеспечению стабильности цен продуктов сельского хозяйства». Аналогичные мероприятия проводятся и в других областях страны.