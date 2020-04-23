Жамол Шухратович Насиров указом президента от 22 апреля назначен первым заместителем министра культуры Узбекистана, сообщила пресс-служба Минкультуры.

До этого назначения с 2017 года он занимал должность заместителя хокима Бухарской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

Жамол Насиров (1985 г. р.) — выпускник факультета физической культуры Бухарского государственного университета (2005). В 2008 году окончил магистратуру в этом же вузе.

В 2011—2015 годы возглавлял Бухарский областной совет общественного движения молодежи «Камолот», в 2015—2017 — был депутатом Законодательной палаты.