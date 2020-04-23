С начала марта Министерство здравоохранения Узбекистана рассылает SMS-сообщения о мерах предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции. Так, 10 апреля граждан предостерегли от контактов с домашними животными без перчаток.

При этом не уточнялось, о каких именно животных идет речь, но количество выброшенных на улицу кошек и собак, как отмечают зооволонтеры, резко возросло. «Газета.uz» разбирается, оправдано ли предупреждение министерства и как можно защитить питомцев, если угроза действительно существует.

Эпидемия страха и предосторожности

Основатель приюта для бездомных животных «Хаёт» Ирода Маткаримова возмущена. С началом карантина и особенно после сообщений Минздрава количество выброшенных на улицу собак и кошек, по ее словам, резко выросло. Сейчас в «Хаёт» живут уже более 1000 животных.

«Минздрав ничем не обосновал свои слова», — подчеркнула Ирода Маткаримова.

До карантина служба отлова Кибрайского и Чирчикского районов Ташкентской области привозили в приют до 15 собак в неделю. Сейчас «Хаёт» принимает такое количество животных ежедневно.

«Выкидывают алабаев, породистых собак, маленьких чихуахуа. На них есть ошейники. Собак не просто оставляют на улице. Одну собачку привели в подъезд и привязали поводок к первой же дверной ручке на первом этаже. Я ее назвала Моней. Пристроила ее, но не всем собакам так повезло. Позор этим хозяевам!», — сказала Ирода Маткаримова.

Прогулка с собаками в приюте «Хаёт». Фото: Ирода Маткаримова.

По ее словам, за месяц пристройство собак практически остановилось. Раньше приюту удавалась находить дом 5−20 животным в неделю. За все время карантина лишь две собаки «Хаёта» нашли хозяев. Еще пятерых собак, найденных на улицах Ташкента, Ирода Маткаримова пристроила в столице и шестерых отдала на временную передержку.

«Если так дальше пойдет, я не знаю, сколько собачек будет в приюте», — беспокоится она.

Животные, не привыкшие к жизни на воле, сразу цепляют болезни, заражаются демодекозом, попадают под машины, продолжила Ирода Маткаримова. Клиники, сотрудничающие с приютом, переполнены больными собаками, оставленными хозяевами из страха заболеть.

Помимо проблем с возрастающим количеством бездомных животных, «Хаёт» столкнулся и с другими вызовами, связанными с карантином. Деятельность приюта Ирода Маткаримова курирует из Ташкента. Сейчас она испытывает сложности с закупом продуктов для животных.

«Птицефабрики не работают, перечислением купить ничего невозможно, „налом“ я не имею права. Личную карточку [для благотворительных переводов] я использовать тоже не могу. Я уже сделала большие долги… Строительство приостановили… остановили кастрацию и стерилизацию, так как не все клиники сейчас работают. Больных собак сразу отправляем [на лечение]. Их тоже кормить надо. Сейчас очень тяжело».

Несмотря на тяжелое положение населения, приюту удается получать помощь от неравнодушных граждан. Ирода Маткаримова понимает, что сейчас люди не в лучшем положении, но находятся те, кто старается поддержать приют финансово.

«Я не жалуюсь. Есть те, кому хуже, чем нам. Хочу людям сказать: не выбрасывайте животных», — сказала основатель приюта.

Изоляция с другом

Тем временем зарубежные издания сообщают, что с введением режима обязательной самоизоляции в западных странах все больше людей забирают животных из приютов, чтобы справиться с одиночеством или потому что располагают большим количеством свободного времени.

Впервые в истории один из трех приютов для собак в округе Палм-Бич (штат Флорида) оказался пустым. Всех животных забрали новые хозяева.

Сотрудники приюта для собак во Флориде празднуют пристройство всех животных.

«Это первый раз, когда мы смогли раздать всех животных из приюта, — рассказал „Газете.uz“ сотрудник питомника. — В нашем основном приюте по пристройству все еще есть домашние животные, которым нужно найти хозяев или разместить их с воспитателями. На утро 21 апреля нам все еще нужна помощь в размещении 36 собак, одной кошки, двух лошадей и нескольких кур».

По словам представителя питомника в округе Палм-Бич, пустые клетки приюта — заслуга всего сообщества. Все домашние животные, которые жили в приюте, нашли хозяев, воспитателей или отправились в партнерские организации за пределы штата. Вместе с тем питомник удалось «опустошить» и в связи с сокращением количества животных, поступающих в сам приют.

«Мы понимаем, что пустой питомник является мимолетным моментом, особенно для приюта со свободным приемом, но мы хотели отпраздновать [этот] успех», — отметили в приюте.

Борьба с невидимым врагом

Выброшенные на улицу собаки и кошки — не самая крайняя мера, на которую идут люди. Председатель исполнительного комитета ННО Общества защиты животных «Mehr va Oqibat» Тимур Арипов сообщил «Газете.uz», что в организацию поступило обращение о жестоком обращении с животными от жительницы города Кувасай Ферганской области.

«[Женщина] сообщила нам, что мужчина из „комхоза“ (управления благоустройства — ред.) на велосипеде с удавкой разбрасывал отраву для животных. Ей стало плохо с сердцем, она также сообщила нам, что три дня назад этот же мужчина поймал на удавку [собаку], сначала придушил ее немного и после закинул в мусорную машину. После чего водитель включил механизм, и животное живьём прокрутили как мусор», — говорится в письме ННО «Mehr va Oqibat» начальнику УВД по Ферганской области. За сценой наблюдал правнук женщины, ученик второго класса.

По словам Тимура Арипова, женщина настаивала на том, что сотрудники «комхоза» не имеют права жестоко обращаться с животными. «На что ей ответили, что в связи с коронавирусом у них приказ сверху… уничтожать все, что движется», — говорится в письме.

Собака, оставленная хозяевами на улице. Фото: Ирода Маткаримова.

«Газете.uz» не удалось выяснить, принимаются ли хокимиятом Ферганской области подобные меры, в частности, усилился ли отлов безнадзорных животных и был ли приказ об их потраве.

Тимур Арипов добавил, что Общество защиты животных стало регулярно получать обращения граждан о том, что они видели брошенных животных на улице, однако в условиях карантина «Mehr va Oqibat» работать сложно. Пока организация ограничивается обращениями в различные инстанции и СМИ.

Хотели как лучше

Официальный Telegram-канал по коронавирусу Koronavirus Info 17 марта опубликовал ответ на вопрос о возможности заражения коронавирусом от домашних животных.

«Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый COVID-19. Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные — кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не могут. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано случаев заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и фактов распространения COVID-19 домашними питомцами».

Уже после SMS-рассылки Минздрава о том, что не стоит трогать домашних животных без перчаток, Koronavirus Info 12 апреля опубликовал комментарий главного государственного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Атабекова о возможности передачи коронавируса типа COVID-19 от собак и кошек человеку или наоборот.

«До настоящего времени было доказано, что семь типов коронавирусов вызывают заболевание у людей. Четыре из них встречаются во всем мире и проявляются как симптомы простуды. Два из них — SARS-CoV-2 и COVID-19 — считаются более опасными типами… Если у собак и кошек появляются симптомы, сходные с клиникой коронавирусной болезни у людей, у этих собак может быть грипп, парагрипп, у кошек — ОРВИ (кошачья астма). У домашних животных также может встречаться сердечная недостаточность, пневмония и дирофиляриоз (паразитарное заболевание, вызванное гельминтозами)».

На просьбу «Газеты.uz» прояснить, о каких именно домашних животных шла речь в рассылке Минздрава и какие исследования подтверждают опасность этих видов, в пресс-службе ведомства рекомендовали обратиться за комментарием в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ) при Минздраве.

Собака, оставленная хозяевами. Фото: Ирода Маткаримова.

Координатор международных медико-санитарных правил Узбекистана, главный специалист по чрезвычайным ситуациям АСЭБ профессор Ибрагим Маматкулов отметил «Газете.uz», что семейство коронавирусов является зоонозной инфекцией (передающейся от животных человеку). Коронавирусная инфекция в редких случаях вызывает болезнь у молодняка крупного рогатого скота. Болезнь телят проявляется в виде повышения температуры и кишечных расстройств.

«В редких случаях есть вероятность заражения человека от этих животных. COVID-19 мог передаться от летучих мышей, приспособиться к организму человека и потом передаваться от человека к человеку, превратившись в пандемический штамм с воздушно-капельным механизмом передачи», — сказал Ибрагим Маматкулов.

Главный специалист АСЭБ Дилором Турсунова добавила, что COVID-19 является зоонозной инфекцией, так как вирус мутировал. Подтверждений передачи вируса от животного человеку нет, но АСЭБ предостерегает жителей во избежание распространения инфекции, если предположения специалистов все-таки подтвердятся.

В Государственном комитете ветеринарии и развития животноводства «Газете.uz» сообщили, что научных доказательств о передаче вируса SARS-CoV-2 от животного человеку недостаточно.

«Некоторые штаммы коронавируса являются зоонозными, то есть общими для людей и животных, но большинство видов не считаются зоонозными… Первым источником передачи вируса COVID-19 от человека могут быть животные. Однако на сегодняшний день… недостаточно научных данных о том, что источником передачи вируса являются животные», — говорится в приведенном пресс-службой комментарии зампредседателя комитета Аброра Акбарова.

Наука и практика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что зоонозными штаммами коронавируса являются SARS-CoV (атипичная пневмония) и MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома), которые передаются человеку от цивет и одногорбых верблюдов соответственно. Возможный источник SARS-CoV-2 среди животных пока не установлен.

Всемирная организация по охране здоровья животных (ВООЗЖ) подчеркивает: современные данные свидетельствуют о том, что вирус COVID-19 появился из животного источника. Данные генетической последовательности показывают, что SARS-CoV-2 является близким родственником других коронавирусов, обнаруженных в популяции Rhinolophus bat (подковоносые летучие мыши). Чтобы идентифицировать источник вируса COVID-19 или объяснить первоначальный путь передачи человеку, необходимы исследования.

«Теперь, когда COVID-19 широко распространен в популяции людей, существует возможность заражения некоторых животных при тесном контакте с инфицированными людьми. Несколько собак, кошек и тигров показали положительный результат на вирус COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми», — говорится в сообщении ВООЗЖ. Исследования по всем случаям продолжаются.

Предварительные результаты показывают, что наиболее восприимчивыми видами к COVID-19 являются кошки, сообщает ВООЗЖ. Это также подтверждает недавнее исследование китайских ученых, опубликованное в издании Science.

«Мы обнаружили, что хорьки и кошки очень чувствительны к SARS-CoV-2, собаки имеют низкую восприимчивость, а домашний скот, включая свиней, цыплят и уток, не восприимчив к вирусу», — говорится в заключении научной работы.

Вирусы SARS-CoV-2 размножаются в верхних и нижних дыхательных путях хорьков (в носовой раковине, мягком небе и миндалинах), но не реплицируются в других органах, проверенных при исследовании (мозг, почки, трахеи, сердце, печень, селезенка, поджелудочная железа, тонкий кишечник).

Исследования на кошках показывают, что SARS-CoV-2 может эффективно размножаться, попав в организм к кошкам, причем более молодые кошки более восприимчивы к вирусу. Что еще важнее — вирус может передаваться между кошками воздушным-капельным путем, отмечается в журнале Science.

Несложный выбор

Даже если некоторые виды животных могут быть переносчиками SARS-CoV-2, это не повод и тем более не оправдание жестокому обращению с ними, настаивает председатель исполнительного комитета ННО «Mehr va Oqibat» Тимур Арипов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения и социальных служб США на своем сайте просят граждан «относиться к домашним животным так же, как к другим членам семьи — не позволять им взаимодействовать с людьми или животными вне дома». Если SARS-CoV-2 обнаружен у одного из членов семьи, имеющих питомцев, рекомендуется изолировать от больного всех, включая домашних животных.

«Люди, больные COVID-19, должны изолировать себя от других людей и животных… пока мы не узнаем больше о том, как этот вирус влияет на животных. Если вам нужно ухаживать за домашним животным или находиться рядом с животными во время болезни, наденьте маску и вымойте руки до и после общения с домашними животными», — говорится в рекомендациях CDC.

«Важно, чтобы COVID-19 не приводил к принятию неадекватных мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под угрозу их благополучие и здоровье или оказать негативное воздействие на биоразнообразие», — подчеркивает ВООЗЖ.

В приюте «Хаёт» до регистрации COVID-19 в Узбекистане. Фото: Юлия Мун.

CDC рекомендует выгуливать собак на поводке на расстоянии не менее 2 м от других людей и животных, не собираться группами, избегать людных мест и не позволять посторонним людям контактировать с вашими питомцами. Кошек рекомендуется не выпускать из дома.

Ветеринар Римма Нам отметила, что для выявления SARS-CoV-2 у животных необходимо проводить анализ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (RT-PCR). Однако, по ее словам, на практике ветеринары в Узбекистане обычно определяют коронавирусы у животных по симптомам, без лабораторных анализов.

Римма Нам добавила, что хозяевам питомцев также следует мыть лапы собак после прогулок и свои руки после контакта с едой и посудой животных.

Среди других мер предосторожности ВООЗЖ напоминает о мытье рук, избегании прикосновений к слизистым, а также о необходимости избегать контакт с испорченными продуктами животного происхождения на рынках. С сырыми продуктами животного происхождения следует обращаться осторожно.

При посещении рынков, на которых торгуют живностью, следует избегать непосредственного контакта с животными, а также касания поверхностей, с которыми соприкасаются животные. Следует строго соблюдать правила обеспечения безопасности продуктов питания.

Тимур Арипов отметил, что ННО «Mehr va Oqibat» следит за новостями и исследованиями о зоонозности COVID-19.

«Мы призываем граждан нашей страны проявлять заботу и внимание за животными, особенно за домашними, не нужно выбрасывать их на улицу или оставлять где-то. Животные зависят от человека, и человечность проявляется именно в трудные времена и сложные ситуации. За питомцами нужно ухаживать, обрабатывать их посуду, следить за гигиеной после прогулки и убирать за ними при помощи пластиковых пакетов, соблюдая чистоту улиц. Помните, что мы несем ответственность за них», — прокомментировали в ННО «Mehr va Oqibat».

Организация обращается к руководителям служб благоустройства городов и областей с просьбой провести профилактические беседы с сотрудниками отрядов по отлову животных и подробно разъяснять, что за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность. Порядок отлова регулирует законодательство, и его нельзя нарушать, настаивают в ННО «Mehr va Oqibat».

«Мы обращаемся с просьбой в пресс-службу Министерства здравоохранения, чтобы во время рассылок сообщений, предостерегающих граждан, подробно разъяснялось, почему нельзя трогать животных без перчаток, — так же, как нельзя трогать людей, металлические поверхности, денежные купюры и прочие предметы. Нужно развернуто доносить информацию, чтобы люди не избавлялись от своих четвероногих друзей. Информация не должна быть противоречивой, особенно, когда от этого зависит судьба братьев наших меньших», — подчеркнули в Обществе защиты животных.

Тимур Арипов добавил: «Жизнь человека ценна, и сейчас правительство делает все возможное для защиты граждан. Однако хотим напомнить о важности и ценности любой формы жизни на земле».