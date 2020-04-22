В Хорезмской области полностью выздоровели 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, из Ургенчского городского медицинского объединения выписаны 13 человек, областного эндокринологического диспансера — 21 и областной инфекционной больницы — 1 человек. Всех их проводили на реабилитацию.

Из выздоровевших 13 человек прибыли чартерным рейсом из России и после выявления инфекции были госпитализированы в лечебные учреждения области. Остальные 4 заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией.

Среди пациентов 29 мужчин и 6 женщин. Из них 6 пациентов из Бухары, 5 из Хорезма, по 4 — из Каракалпакстана и Андижана, по 3 — из Ферганской и Кашкадарьинской областей, по 2 — из Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и Ташкента, по 1 — из Джизакской и Сурхандарьинской областей. Среди них самой старшей 58 лет, младшему 7 лет.

Всего в Хорезмской области удалось вылечить 45 больных. В настоящее время в стране 407 пациентов излечены от коронавирусной инфекции.