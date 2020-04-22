В клинике Научно-исследовательского института вирусологии в Ташкенте выздоровели 17 пациентов с коронавирусной инфекцией, их проводили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие пациенты — из Ташкента. Из них 16 них заразились в результате контакта с больными с коронавирусом, а одна пациентка прибыла в Ташкент из Великобритании.

Среди выздоровевших — 4 мужчин и 13 женщин, самой старшей 69 лет, младший — 2020 года рождения, его выписали и отправили на реабилитацию вместе с мамой.

К настоящему моменту в Узбекистане от коронавируса излечены 424 пациента.